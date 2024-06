Madjer proporciona dia especial a alunos do Porto Santo

A estrela mundial de futebol de praia, o português Madjer proporcionou na passada sexta-feira um dia especial para vários alunos da Escola B+S Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco, do Porto Santo.

O ex-campeão do Mundo, Bota e Bola de ouro de futebol de praia, esteve naquele que é o melhor destino de Praia da Europa a realizar uma acção de formação com os jovens porto-santenses. Esta iniciativa contou com a presença de Nuno Batista, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo assim como Leonardo Ferreira, professor daquela escola, bem como presidente da Associação Desportiva ‘Os Profetas’.

De referir que Madjer está desde a passada quarta-feira no Porto Santo onde é uma das figuras de cartaz do Torneio de Padel São João, juntamente com a ‘estrela da música portuguesa, Virgul.

Este torneio social de padel integra as festividades das festas de São João é uma organização do madeirense Filipe Bento, em parceria com a Câmara Municipal do Porto Santo e a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo.