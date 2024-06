Praia da Fontinha no Porto Santo é a primeira do País a hastear a Bandeira Azul 2024

A Praia da Fontinha, no Porto Santo, hasteou este sábado, 1 de Junho, a Bandeira Azul para a época balnear de 2024. Trata-se da primeira praia costeira do País a erguer o distintivo de qualidade por ocasião dos seus 34 anos de galardão Bandeira Azul.

A Cerimónia Nacional de Primeiro Hastear Bandeira Azul em Praia Costeira 2024 contou com a presença do presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Baptista, e da secretária regional do Ambiente, Rafaela Fernandes.

Na ocasião, o autarca enalteceu o reconhecimento da qualidade da praia, que tem primado pela "excelência na garantia da qualidade ambiental, da segurança dos serviços e da informação e sensibilização ambiental, visando a melhoria contínua".

A governante, por seu turno, destacou o "orgulho" para o Governo Regional com a distinção, que simboliza um trabalho conjunto de várias entidades para salvaguardar o património natural.

34 anos de qualidade balnear

As primeiras Bandeiras Azuis da Região Autónoma da Madeira foram hasteadas em 1989, duas no total, uma na ilha da Madeira no Complexo Balnear do Lido, e outra na ilha do Porto Santo, na Zona Balnear da Fontinha.

Desde então, à exceção dos anos de 1990 (devido a um derrame de crude) e 1991 e 1992 (devido a greve dos técnicos sanitários e à falta de análises da qualidade da água balnear), o Município do Porto Santo tem dado continuidade a este programa, sendo que actualmente a Fontinha é a praia da RAM com o maior número de bandeiras azuis hasteadas.

A Bandeira Azul é também um compromisso entre várias entidades designadamente a Câmara Municipal do Porto Santo, como promotora desta candidatura e entidade gestora da praia, a Direcção Regional de Ambiente e Alterações Climáticas, a Capitania do Porto do Porto Santo e o Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM.

Na ilha do Porto Santo em 2024, foram galardoadas 4 praias: Fontinha e Calheta, ambas concessões do Município do Porto Santo, Cabeço da Ponta – concessão do Hotel Vila Baleira e Ribeiro Salgado, concessão do Hotel Pestana Porto Santo.