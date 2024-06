Chega denuncia "pressão" para viabilizar governo de Albuquerque

O Chega Madeira denuncia que o PSD Madeira está a levar a cabo "uma campanha de pressões que visam forçar os deputados eleitos pelo Chega a aprovar um governo liderado por Miguel Albuquerque".

Em nota emitida este sábado, 1 de Junho, o Miguel Castro, presidente da estrutura política na Região e líder do grupo parlamentar do Chega na Assembleia Legislativa da Madeira, garante que o partido "não é pressionável e que não faz quaisquer tensões de ceder às chantagens dos sociais-democratas e dos seus associados".

O desespero instalado no PSD está a levá-los a usar todas as ferramentas ao seu dispor para forçar um voto favorável do Chega. Não vamos entrar nesses jogos e não cedemos na palavra dada ao povo madeirense, que é com quem temos o nosso compromisso. Miguel Castro

O Chega especifica que a pressão faz-se sentir através de "telefonemas e mensagens" aos deputados com chantagens de "cenários de suposta catástrofe social se o governo do PSD não for aprovado". Miguel Castro aponta ainda que há empresas ligadas à construção civil "que estão a ameaçar os seus trabalhadores de despedimento, caso o Chega não aprove o governo de Miguel Albuquerque".

Estão a usar as pessoas e as vidas das pessoas como arma de arremesso para se manterem agarrados ao poder e aos tachos. É uma postura covarde de quem valoriza mais o poder e os jogos de interesse do que a vida dos cidadãos. Quem faz estas coisas não é digno de estar na política! Miguel Castro

A concluir, Miguel Castro sublinha que, ao contrário de outros partidos, o Chega "não negoceia os seus princípios, nem trai o seu eleitorado. Assim, o partido mantém a sua intenção de chumbar qualquer governo liderado por Miguel Albuquerque, tal como foi dito durante toda a campanha pelo líder regional e pelo líder nacional do partido, André Ventura".

"Nós não nos movemos por tachos e não vendemos os nossos princípios. Não contem conosco para ser bengala de Miguel Albuquerque e manter a corrupção na Madeira!”, atirou, lembrando que “há quem já se tenha vendido ao PSD e ao PS".

"É bom que as pessoas se recordem de quem foi à procura de tacho logo a seguir às eleições, que são os casos da JPP e do CDS", disse.