Há três carros especiais entre os 515 em exposição na Praça do Povo

Abriu esta manhã, na Praça do Povo, no Funchal, a 11.ª Madeira Classic Car Revival, a maior mostra anual de veículos clássicos do nosso arquipélago, que se prolonga até 19h00 de amanhã. Há 515 carros, motos e bicicletas em exposição. Estão agrupados por marcas e origens, com uma secção destacada para os carros mais antigos e outra para os nove veículos que foram restaurados no último ano ao prémio de melhor restauro. O júri desta iniciativa do Clube de Automóveis Clássico da Madeira, apoiada pela Secretaria do Turismo, vai ainda atribuir prémios nas categorias Elegância e Originalidade.

O Lamborghini Miura está avaliado em 3 milhões de euros. Foto Hélder Santos/Aspress

Há três carros que se destacam entre o meio milhar em exposição. A maior estrela é o Lamborghini Miura P400 SV, que está à entrada do recinto, na Avenida do Mar. Considerado o primeiro supercarro do Mundo, este desportivo saiu da fábrica em 1971, tem 3.299 de cilindrada, 385 cavalos de potência e pode atingir 290 quilómetros/hora e está avaliado em três milhões de euros. Foi um dos dois carros que vieram do continente, através de uma parceria com o Museu do Caramulo, propositadamente para participar nesta edição do Madeira Classic Car Revival.

O Ford A Roadster, de 1933, que participou em muitas provas desportivas no continente.

O outro carro que veio de fora é um Ford A Roadster, fabricado em 1933 e que participou em provas desportivas nos circuitos da Boavista, Estoril e Campo Grande. Ao longo dos anos foi sujeito a algumas modificações. Pertence a um casal de coleccionadores da cidade do Porto. Há poucas semanas participou numa prova desportiva em França. Está em exibição na rampa instalada no centro da Praça do Povo.

Herberto Mendes, dono do Le Zebre de 1910, o automóvel mais antigo em exposição.

O terceiro carro em destaque é um Le Zebre, de 1910. É o automóvel mais antigo da mostra e foi comprado há dois anos em França pelo coleccionador madeirense Herberto Mendes. Apesar da idade, é um automóvel que ainda sobe a Encumeada. Garantia do seu proprietário.

Estas e outras antiguidades atraíram muitos madeirenses e turistas à Praça do Povo, onde foi recriado um ambiente 'retro', com personagens a lembrar outras épocas, incluindo um polícia sinaleiro.

Satisfeito com a receptividade, o secretário regional Eduardo Jesus referiu que há um segmento específico de turistas que viajam para este tipo de eventos, que estão concentrados na Europa, Ásia e EUA. O governante considera que "o gosto pelos carros antigos e das motas antigas é transversal ao madeirense". Há vários motivos que explicam essa "ligação muito forte" aos mundo dos clássicos: por vivermos numa ilha, os proprietários tendem a alongar o mais possível o período de vida útil dos veículos; a insularidade favorece a retenção dessas antiguidades no nosso território; e "há um gosto que é comum a toda a gente, que é preservar e manter a experiência de conduzir máquinas dos outros tempos".

Foto Hélder Santos/Aspress

Na abertura desta 11.ª Madeira Classic Car Revival esteve também o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que destacou a importância deste evento para a valorização do património automóvel regional. "A exposição está magnífica. Está muito bonita. Acho que é um orgulho termos este património na Madeira", comentou o chefe do executivo.

O presidente do Clube de Automóveis Clássico da Madeira, Miguel Gouveia, realçou que "não era possível fazer um evento deste género e com este impacto sem o apoio fundamental do Governo Regional". "Isto já é um cartaz turístico da Madeira. Daquilo que me vou apercebendo, já há muitas pessoas do continente e alguns estrangeiros que marcam férias não só para a Festa da Flor como também para virem a esta exposição, porque são amantes dos automóveis", completou.

Alguns destes veículos participam na próxima quarta-feira na Rampa dos Barreiros.