Banda do Panda anima crianças no Parque Santa Catarina

O tão aguardado concerto da Banda do Panda, um dos grupos musicais infantis mais queridos do país, promete encantar hoje, a partir das 11h00, no Parque Santa Catarina, no Funchal, os mais pequenos e os grandes fãs com um espetáculo que se antevê cheio de música, diversão e alegria.

Este espectáculo - é organizado pelo DIÁRIO em conjunto com a Câmara Municipal do Funchal- é produzido pelo Canal Panda e pela Lemon Entertainment, é uma oportunidade única para as famílias se reunirem e desfrutarem de uma experiência memorável.

Outros eventos para hoje

9h00. 1.º Simpósio Nascer, crescer e ser feliz c/ tema "Do desenvolvimento Humano aos olhares sobre Fadiga por Compaixão" (UMa e Escola Superior de Saúde)

Auditório da Reitoria, Colégio dos Jesuítas

10h00- Celebração do 6.º Aniversário da Biblioteca Itinerante Roseta - Biblioteca Itinerante de Câmara de Lobos

Praça da Autonomia de Câmara de Lobos

10h30- Sessão Solene - 189.º aniversário - Dia do Concelho de Santana, presidida p/ José Manuel Rodrigues, com Rogério Gouveia

Praça da Cidade – Santana

11h00- Espetáculo de Nina Toc Toc

Jardins do Porto de Recreio da Calheta

Cerimónia Nacional Primeiro Hastear Bandeira Azul em Praia Costeira 2024



11h00 - Zona Balnear da Fontinha O Mar Precisa de Líderes ESCOLA AZUL - Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche Professor Dr. Francisco de Freitas Branco

Areias à Lupa - Atelier de Observação de areias - Município do Porto Santo

Hastear da Bandeira Azul - Fontinha

12h00- Zona Balnear da Calheta

Hastear da Bandeira Azul

12h30 - Zona Balnear do Cabeço da Ponta - Hotel Vila Baleira

Hastear da Bandeira Azul

13h00 - Zona Balnear do Ribeiro Salgado - Hotel Pestana Porto Santo

Hastear da Bandeira Azul - Porto Santo de Honra

16 h00- Secretaria Regional de Educação - Espetáculo “O Tesouro Misterioso’’ assinala Dia Mundial da Criança

Auditório do Centro Cultural John dos Passos - Ponta do Sol

16h00- Concerto para as Famílias - A Sinfonia dos Animais com presença de Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Cultura

Centro de Congressos da Madeira

20h00- Peça de teatro MAGENTA - A Saia Listada, do Teatro Experimental e o Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha

Auditório da Casa do Povo da Camacha

Principais acontecimentos registados no dia 1 de Junho, Dia Mundial da Criança

1865 - É fundada a Companhia União Fabril para a produção e comércio de tabaco, sabão e sabonetes, velas de estearina, óleo de purgueira e outros produtos químicos.

1890 -- Suicídio do escritor Camilo Castelo Branco, em São Miguel de Seide. Tinha 65 anos.

1917 -- É fundado o Conservatório de Música do Porto.

1926 -- Nasce Marilyn Monroe, em Los Angeles, com o nome Norma Jeane Mortensen.

1942 - II Guerra Mundial. As forças nazis impõem o uso da estrela amarela a todos os cidadãos judeus das nações ocupadas.

1944 -- O ditador Oliveira Salazar suspende as exportações de volfrâmio para a Alemanha nazi, que mantinha desde os anos de 1930.

1946 -- É proclamada a República da Cochinchina.

1961 -- Eusébio estreia-se oficialmente pelo Benfica com um golo e um penálti falhado em Setúbal para a Taça de Portugal.

1974 -- Cimeira nos Açores do presidente português António de Spínola com o presidente dos EUA Richard Nixon.

1980 -- Lançamento do canal de televisão por cabo CNN.

1987 -- O Instituto Português de Oncologia realiza o primeiro transplante terapêutico da medula em Portugal.

1989 -- É aprovada a segunda revisão da Constituição da República Portuguesa.

1990 -- O presidente dos EUA George Bush e o líder soviético Mikhail Gorbatchov assinam os acordos para o controlo de armamento e a eliminação das armas químicas.

1998 -- Criação do Banco Central Europeu.

1999 - Nelson Mandela termina o mandato na Presidência da África do Sul, sucedendo-lhe Thabo Mbeki.

2008 - Os bilhetes de avião em papel deixam de existir. A partir desta data as companhias-membro da Associação Internacional de Transporte Aéreo, como a portuguesa TAP, passam apenas a utilizar bilhetes eletrónicos.

- Morre, com 71 anos, Yves Saint Laurent, um dos maiores costureiros franceses do século XX.

2009 - A General Motors, o maior fabricante automóvel dos Estados Unidos, símbolo histórico da iniciativa privada norte-americana, declara falência.

- O voo AF 447 da Air France, que fazia a ligação entre Rio de Janeiro e Paris, desaparece dos radares quando sobrevoava o Oceano Atlântico, às 6h00 TMG (7h00 em Lisboa). Tinha 228 pessoas a bordo.

2017 - Donald Trump anuncia a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris relativo às alterações climáticas.