Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres recebe carrinha

Foi entregue, esta segunda-feira, ao Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres uma carrinha de nove lugares, com porta-bagagens longo e com atrelado multifunções, no âmbito do Orçamento Participativo.

O veículo, que representou um investimento "superior a 60 mil euros", vai permitir "a mobilidade de mais de 170 atletas, bem como também de actividades de ocupação para mais de 40 idosos. Em grosso modo veio reduzir, também, a distância e contribuir para desmistificar o isolamento da população, netse caso da freguesia dos Prazeres", disse Rogério Gouveia, secretário regional das Finanças, na entrega da carrinha.

Enalteceu ainda a participação dos cidadãos no Orçamento Participativo. "Em boa hora o Governo Regional decidiu implementar a modalidade de Orçamento Participativo, que tem colhido bastante interesse por parte dos cidadãos, quer ao nível de propostas que foram quase 300", disse o governante, acrescentando que dessas, quase "duas centenas foram colocadas a concurso".

"Os cidadãos estão cada vez mais envolvidos e interessados em participar no processo de tomada de decisão e preencher algumas lacunas das políticas públicas e que vão ao encontro dos legítimos interesses dos cidadãos", rematou