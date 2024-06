Voo inaugural que liga Toronto ao Funchal cancelado

Foi cancelado o primeiro voo que liga Toronto (Canadá) ao Funchal. A operação da Azores Airlines, que deveria arrancar este sábado, 1 de Junho, é operada pela EuroAtlantic Airways e realizada por um Boeing 767.

A aeronave tinha a chegada prevista para 23h15 de hoje ao Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, segundo a informação disponibilizada no site ANA Aeroportos.

Por consequência foi também cancelado o voo S4 267, agendado para as 6h40 de amanhã, com destino a Nova Iorque (com partida do Funchal).

As rotas são operadas pela EuroAtlantic Airways, uma companhia portuguesa especializada em leasing, charter e carga aérea.

O DIÁRIO tentou contactar a Azores Airlines para perceber o que levou ao cancelamento destes voos, mas não obteve resposta.

Importa referir que o voo Porto – Toronto, da mesma companhia aérea, agendado para as 6h10 de hoje foi, igualmente, cancelado. A mesma aeronave seria a utilizada para operar o voo para a Madeira, seguindo depois para Nova Iorque este domingo, 2 de Junho.

Tal como noticiado na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 31 de Março, a partir deste mês, o Aeroporto da Madeira passa a dispor de três ligações directas à América do Norte. Hoje começaria a operação Toronto-Funchal e na próxima terça-feira, 4 de Junho, arranca a ligação Boston-Funchal. As duas operações vêm se juntar à ligação semanal Nova Iorque (JFK)-Funchal, iniciada em Novembro de 2022 também da Azores Airlines.