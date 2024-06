O arranque do 'Concerto do Panda' está agendado para as 11 horas e o Parque de Santa Catarina começa a encher para assistir a este espectáculo.

A Banda do Panda, o Ruca e a Masha e o Urso prometem fazer as delícias dos mais novos neste Dia da Criança.

Este é um evento organizado pelo DIÁRIO em parceria com a Câmara Municipal do Funchal.