Albuquerque garante que PJ não realizou buscas em nenhuma secretaria

O presidente do Governo Regional em gestão, Miguel Albuquerque, disse que, até ao momento, não foram realizadas buscas nas secretarias.

"Que eu tenha conhecimento, até agora não entraram em nenhuma [secretaria], mas estamos sempre disponíveis para fornecer elementos para a investigação, até porque não temos nada a esconder", reagiu o governante à deslocação da PJ à Madeira para, segundo apurou o DIÁRIO, efectuar diligências no âmbito de um processo judicial que decorre sob a tutela do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP).

Albuquerque disse que o Governo "está sujeito ao escrutínio" e, por isso, "não há nenhum problema".

O presidente do Governo Regional em gestão não sabe se estas diligências estão relacionadas com as buscas ocorridas em Janeiro. No entanto, garante estar "completamente tranquilo".

O governante falava, há instantes, à margem da sessão solene comemorativa do 110.º aniversário da fundação do Município da Ribeira Brava.