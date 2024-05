55 doentes dos Açores chegaram à Madeira pela madrugada

O grupo de 55 doentes que viajaram dos Açores para a Madeira já estão a receber os cuidados médicos necessários após terem chegado já de madrugada de Ponta Delgada. "Foi com um grande abraço solidário que os dois governantes" com a pasta da Saúde se cumprimentaram ainda na pista do Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Uma nota da Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil, enviada pelas 6h12, dá conta que "o avião da SATA que transportava os doentes a necessitar de tratamentos de hemodiálise aterrou no Aeroporto Internacional da Madeira às 02h13".

Estes doentes juntam-se a outros três que já tinham vindo no domingo.

SESARAM confirma que recebeu três utentes do hospital de Ponta Delgada O Serviço Regional de Saúde da RAM confirma que recebeu, no Hospital Dr. Nélio Mendonça (HNM), três utentes, na sequência do incêndio que atingiu, a 4 de Maio, a Unidade Hospitalar do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, nos Açores.

"O secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, acompanhou esta operação e teve ainda oportunidade de falar com a sua homóloga da Região Autónoma dos Açores que acompanhou os doentes nesta viagem", salienta. "A secretária regional da Saúde da Região Autónoma dos Açores, Mónica Seidi, agradeceu o Governo Regional por todo o apoio na transferência destes doentes para a Madeira que necessitam de tratamento de hemodiálise".

Duas grávidas dos Açores transferidas para a Madeira após incêndio no hospital Duas grávidas vão ser transferidas, ainda hoje, desde os Açores para a Madeira. A indicação foi deixada pela secretária regional da Saúde e Segurança Social dos Açores. Mónica Seidi explicava à comunicação social os procedimentos que estão a ser tomados devido a um incêndio que deflagrou, ontem, no Hospital de Ponta Delgada.

O governante madeirense "reforçou que a Madeira irá assegurar toda a ajuda necessária bem como todos os cuidados de saúde a todos os doentes que necessitarem", sendo que "23 doentes foram transferidos para o Hospital Dr. Nélio Mendonça e 32 ficaram instalados no RG3", salienta a nota.

Madeira vai receber 65 doentes do hospital de Ponta Delgada O secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, avançou que vão chegar esta tarde à Madeira, em avião da Força Aérea, 65 doentes vindos do hospital da Ponta Delgada.

E termina com "um agradecimento especial a todos os profissionais de saúde do SESARAM, staff do aeroporto, RG3, e empresa de transporte coletivo, que estiveram envolvidos nesta operação de transferência, transporte e receção aos doentes dos Açores".

Recorde-se que os doentes foram retirados do Hospital do Divino Espírito Santo que, no sábado, sofreu um grave acidente, levando à evacuação de praticamente toda a infraestrutura, que fica inoperacional durante algum tempo.