Albuquerque intensifica agenda pública

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, intensificou a agenda pública para os próximos dias.

Amanhã, pelas 10 horas, o visitará o Centro de Saúde de Santana, que passou a funcionar 24 horas por dia, todos os dias do ano.

Às 11h30, prossegue o seu périplo por empresas apoiadas pelo Instituto de Emprego da Madeira, no âmbito do CRIEE, cofinanciado pelo Programa Regional Madeira 2030, através do Fundo Social Europeu Mais. Desta vez, ir+a visitar a 'Trigo Rei – Pizzaria e Pastelaria', na Rua António Prócoro Macedo Júnior, freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

Já pelas 17 horas, marca presença na exposição Mesas da Flor Bordal, que estará patente ao público de 3 a 25 de Maio, na fábrica/loja da 'Bordal', na Rua Fernão Ornelas.

Às 18 horas, estará no Mercadinho das Flores e Produtos Regionais, na Placa Central, no âmbito da abertura oficial da Festa da Flor, cujo tema é 'Madeira – uma flor no Atlântico'.

A agenda lotada de iniciativas acontece numa altura em que os madeirenses preparam-se novamente para mais um acto eleitoral. As eleições legislativas regionais realizam-se já no próximo dia 26 de Maio.