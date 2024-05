Albuquerque diz não haver "nenhum problema" com o lar na Escola de São Jorge

Confrontado pelos jornalistas com os problemas de financiamento da conversão da Escola de São Jorge num lar de idosos, por atrasos na candidatura a fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Miguel Albuquerque diz não haver "nenhum problema".

Asseguradas, para já, estão as 36 camas de alojamento residencial para idosos, cuja candidatura aos dinheiros do PRR foi feita atempadamente.

Sobre as camas de cuidados continuados, Miguel Albuquerque diz que "vamos ver o que se vai passar", nomeadamente se o promotor privado pretende ou não avançar com o projecto.

Albuquerque referiu, também, que o licenciamento terá demorado mais do que o previsto, devido a burocracias, pelo que "neste momento vamos ver se há interesse por parte da entidade promotora em continuar a concorrer aos cuidados continuados e obviamente, da parte da Saúde, se há ou não ainda possibilidades de inserir este projecto na rede de cuidados continuados", apontou.

À margem da visita ao Centro de Saúde de Santana, para assinalar a abertura das urgências desta unidade de saúde 24 horas por dia, o presidente do Governo Regional não coloca de parte a possibilidade de reconversão do projecto, com consequente aumento do número de camas afectas à estrutura residencial.