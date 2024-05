Albuquerque recebido com aplausos no Covão

Depois de ter ido a Santana visitar o Centro de Saúde, que reabriu as urgências 24 horas/dia, o presidente do Governo Regional em gestão, ‘acelerou’ até ao Estreito de Câmara de Lobos para preencher o que resta da manhã com mais um périplo por empresas apoiadas pelo Instituto de Emprego da Madeira (IEM), no âmbito do CRIEE – programa de Criação de Empresas e Emprego, co-financiado pelo Programa Regional Madeira 2030, através do Fundo Social Europeu Mais.

Depois de ter visitado, no mês de Abril, 10 empresas no Funchal e mais três em Santa Cruz, o Miguel Albuquerque visita esta quinta-feira outras três empresas, desta feita no Concelho de Câmara de Lobos.

A começar pela ‘Trigo Rei – Pizzaria e Pastelaria’ localizada na zona do Covão, freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, onde foi recebido com aplausos pelas clientes.

Projecto de Délia Cristina Pereira, o estabelecimento ‘abriu portas’ no Verão de 2021. A promotora comercializa todo o tipo de produtos relacionados com pastelaria e padaria, tais como bolos, bolos de aniversário, pão, broas, tartes, pizzas, actividade complementada com serviço de snack-bar com bebidas e cafés.

Uma das clientes pediu que Albuquerque a acompanhasse até à varanda do estabelecimento para reivindicar algo ao presidente do Governo.

"Olhe que ela é viúva", ironizou um dos presentes.