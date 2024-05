Albuquerque aponta habitação como "uma das nossas grandes prioridades para o futuro"

Miguel Albuquerque garantiu, hoje, que a construção de habitação em todos os concelhos, especialmente destinada aos mais jovens e à classe média, vai continuar a ser uma prioridade da candidatura do PSD às eleições regionais, que se realizam já este mês. O candidato participava na apresentação de mais um projeto de construção de um novo empreendimento habitacional a custos controlados, composto por 28 fogos, que será edificado num terreno localizado nas proximidades do Miradouro da Nazaré, no Funchal.

“Temos, neste momento e em construção, 613 fogos que estarão concluídos até ao fim deste ano e, até 2026, vamos construir mais 185 e dentro desses, que é o nosso compromisso, estão incluídos estes 28 fogos, no sentido de garantirmos a renda acessível a casais jovens, nesta zona de grande qualidade na cidade do Funchal”, disse o cabeça-de-lista.

Albuquerque sublinhou a importância da oferta em construção ser uma oferta de qualidade, bem integrada na paisagem e em sítios privilegiados. Por outro lado, fez questão de garantir que este e todos os empreendimentos habitacionais em curso e a lançar na Região visam, essencialmente, corresponder a uma necessidade identificada, numa estratégia que pretende manter e intensificar na próxima Legislatura, caso vença as eleições.