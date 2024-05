“Não vale a pena fazer substituição nenhuma”, diz Albuquerque

Albuquerque voltou a se pronunciar esta tarde, durante a abertura de mais uma empresa do sector imobiliário, sobre a saída do seu chefe de gabinete, Medeiros Gaspar. Uma notícia avançada em primeira mão pelo DIÁRIO, ao início da tarde desta sexta-feira.

Questionado sobre um possível substituto, o líder do Governo em gestão disse que “não vale a pena fazer substituição nenhuma” por estarmos a três semanas de novo acto eleitoral. “Faço de chefe de gabinete agora”, ironizou, garantindo ainda que a saída de Medeiros Gaspar foi “pacífica”.

A Madeira ‘ganhou’ mais uma empresa no sector do imobiliário. A ‘The Real House’ pretende, no entanto, num mercado cada vez mais competitivo, marcar a diferença com uma oferta que vai além do imobiliário e agrega também a componente da construção, da reabilitação urbana e da gestão de alojamento local.

Carla Gouveia, uma das sócias, que conta já com alguns anos neste sector, decidiu que era tempo de trabalhar por conta própria. “Chega a um ponto em que a gente se cansa de trabalhar para os outros e precisamos do nosso reconhecimento".

Já Albuquerque aproveitou para falar sobre o impacto do imobiliário em vários sectores de actividade regional.