Akoustic Junkies regressam ao Barreirinha Bar Café

O Barreirinha Bar Café volta a receber os Akoustic Junkies, este sábado, 11 de Maio, para um concerto de rock. Os Akoustic Junkies são uma banda apaixonada por rock, conhecida pela sua energia contagiante. Com um vasto repertório que abrange desde clássicos até às últimas novidades do rock, desde Franz Ferdinand, Lenny Kravitz, Metallica, Nirvana, Pearl Jam e The Doors.

O Barreirinha Bar Café é conhecido pelo seu ambiente acolhedor e pela esplanada com vista privilegiada para o mar, pelo que será o cenário perfeito para esta noite de música intensa e diversão garantida. "Estamos ansiosos para levar toda a nossa energia e paixão pelo rock ao público do Barreirinha Bar Café que nos recebe sempre de forma tão calorosa. Será uma noite memorável, cheia de momentos incríveis e muita música boa", afirma Duarte Ferreira, dos Akoustic Junkies.

A banda é actualmente composta por Duarte Ferreira (voz), João Silva (guitarra acústica e eléctrica), Marco Panamá (bateria), Pedro Pereira (baixo) e Roberto Vasconcelos (guitarra acústica e eléctrica).