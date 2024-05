3.820 pessoas chegaram ao Funchal a bordo do 'Costa Fascinosa'

Chegou, esta manhã, ao porto do Funchal o 'Costa Fascinosa' , que neste regresso trouxe 2.799 passageiros e 1.021 tripulantes a bordo. O navio chegou de Málaga e fica na Madeira durante 10 horas, tendo saída prevista para as 18 horas.

Este cruzeiro está a concretizar um itinerário de 14 noites no Mediterrâneo, que começou em Barcelona no passado dia 30 de Abril, já fez escalas em Marselha, Savona, Málaga, agora, no Funchal, depois Ponta Delgada, praia da Vitoria, Cadiz e novamente, Barcelona, términus da viagem a 14 de Maio.

O navio volta as ilhas atlânticas da Madeira e Canárias ainda este mês, tendo já reserva de cais para o dia 25 no Porto do Funchal.

Já de Junho a Novembro estará a operar vários itinerários no Mediterrâneo.

Em Dezembro, viaja para as Caraíbas, onde vai ficar posicionado, regressando à Europa, em Abril do próximo ano.