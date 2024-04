Leonel agradece a eficiência de Albuquerque

Leonel Silva, o novo presidente do município de Câmara de Lobos, teceu vários elogios ao presidente do Governo Regional. “Rapidez” ou “eficiência” foram termos usados para sublinhar a celeridade em concretizar o novo campo de futebol no Ribeiro Real.

O autarca social-democrata chegou frisar que uma das características da sua liderança e governação de Albuquerque é mesmo a celeridade que coloca nos projectos, disse o edil que chegou a apoiar a candidatura de Manuel António Correia nas eleições directas do PSD-M.

Recordou que foi há dois anos que foi manifestada a reivindicação a Miguel Albuquerque que, com “muita eficiência e muita rapidez passou da ideia para o terreno” para poder manter Câmara de Lobos “numa dinâmica vitoriosa”.

A obra de construção do Campo de Futebol do Ribeiro Real iniciou-se em janeiro de 2023, tendo sido concluída em cerca de 16 meses e representou um investimento de 6,5 milhões de euros do Governo Regional.