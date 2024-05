"Não vou comentar nada", diz Albuquerque

O presidente do Governo Regional em gestão, Miguel Albuquerque, não quis falar sobre a chegada de cerca de meia centena de inspectores da Polícia Judiciária à Região Autónoma da Madeira. O governante justificou com o facto de estar, desde o início da manhã, na cerimónia de aniversário da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, e que inclui diversas actividades.

Tal como o DIÁRIO noticiou, ao início da tarde, um avião militar ‘Hércules C-130’, da Força Aérea Portuguesa, aterrou no Aeroporto da Madeira transportando cerca de meia centena de inspectores da Polícia Judiciária que se deslocam à Madeira para, segundo apurou o DIÁRIO, efectuar diligências no âmbito de um processo judicial que corre termos sob a tutela do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP).

Avião militar volta a transportar equipa de investigadores da PJ à Madeira Um avião militar ‘Hércules C-130’, da Força Aérea Portuguesa, aterrou a meio da manhã desta segunda-feira no Aeroporto da Madeira transportando cerca de meia centena de inspectores da Polícia Judiciária (PJ) que se deslocam à Madeira para, segundo apurou o DIÁRIO, efectuar diligências no âmbito de um mega-processo de investigação que corre termos sob a tutela do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP).

A se confirmar, é a segunda vez que o DCIAP traz equipas à Madeira para auxiliar em investigações, isto depois de em Janeiro semelhante acção ter revolucionado a política regional e ter levado a demissões, inclusive à de Miguel Albuquerque.