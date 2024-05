PAN pretende aposta nos mercados locais e na agricultura familiar

O PAN defende que exista uma aposta na agricultura familiar e nos mercados locais, isto porque considera que tal é garantir medidas próximas, de menor impacte ambiental e social, criando linhas de confiança e contacto direto entre os produtores e os consumidores.

A candidatura às eleições regionais de 26 de Maio, encabeçada por Mónica Freitas, defende que é preciso garantir escoamentos justos e que honrem o trabalho dos produtores. "É urgente melhorar os espaços para o conforto de todos, mas importa também continuar, e mais que nunca, a investir numa agricultura de resposta e segura", indica a candidata.

Os mercados locais como o do Santo da Serra têm uma importância redobrada pois caem, também, no espectro da cultura popular. Espaços como estes são locais de encontro, de passagem e de memórias, mostrando que, uma vez mais, a agricultura está intrinsecamente ligada à cultura. Apostar nos mercados é estudar, perceber e dispor uma série de medidas que permitam que a agricultura familiar seja reconhecida e mais apoiada, é garantir pagamentos mais justos ao produtor e é, naturalmente, desenvolver uma linha de confiança para quem compra. Ao mesmo tempo, urge que se melhore a fiscalização, não no sentido de impor cada vez mais barreiras, mas precisamente no âmbito de criar uma sensação de segura para que os mercados possam florescer Mónica Freitas

É neste sentido que o partido defende a implementação efectiva do Estatuto da Agricultura Familiar, com bonificações às boas práticas ambientais, promovendo a saúde alimentar e do ambiente.

O PAN assume o compromisso de melhorar os espaços dedicados aos mercados locais garantindo condições propícias à actividade, mas sem desvirtuar o espírito dos locais.

Por fim, neste âmbito, pretende a aposta na Economia Circular através da criação de um mercado de trocas onde os produtores possam dar uso aos excessos de produção de forma justa e próxima.