Microssismo a Sudeste das Desertas

Um microssismo de magnitude 1.6 na escala de Richter foi registado ontem à tarde no mar a Sudeste das ilhas Desertas.

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) dá conta que o abalo ocorreu às 14h07 com epicentro a 10 km de profundidade.

Como noticiado este sábado pelo DIÁRIO, um outro microssismo foi registado pelos sismógrafos no final do dia de sexta-feira, 17 de Maio, no mar a Este de Machico.

Ambos os abalos foram de magnitude 1.6 classificados, desta forma, de 'microssismos', não sendo perceptíveis pelas pessoas e apenas detectados pelos sismógrafos.