Ornitólogos celebraram "30 anos de Paixão" com anúncio de "exposição gigantesca"

No último sábado, "a Associação Ornitológica da Madeira reuniu-se num emocionante jantar de convívio para homenagear os seus dedicados associados e celebrar três décadas de compromisso com a ornitologia", informou em nota de imprensa de ontem à noite, no qual apontam a um evento de nível mundial que será organizado pela AOM.

"Foi uma noite de reconhecimento, reflexão e inspiração, onde aproximadamente meia centena de apaixonados pela natureza se uniram para compartilhar as suas conquistas e fortalecer os laços que os unem como uma comunidade", refere. "Entre os premiados regionais, nacionais, internacionais e até mundiais, destacaram-se aqueles que receberam reconhecimentos especiais da direção da associação. Esses indivíduos exemplificam não apenas excelência desportiva, mas também os valores fundamentais que impulsionam a nossa comunidade: associativismo, democracia, disponibilidade, preocupação pelos outros, dedicação, esforço e resiliência", elogia.



O presidente da AOM, João Fernandes, "expressou a sua gratidão por tudo aquilo que os associados proporcionam e fazem pela associação. A sua liderança inspiradora tem sido fundamental para guiar a nossa comunidade ao longo destes 30 anos, e estamos profundamente agradecidos pelo seu compromisso e dedicação", revela ainda.



Além disso, "estamos entusiasmados em anunciar que o MIBE (Madeira Internacional Bird Exhibition) será o Evento do Ano na Madeira, com uma Exposição Gigantesca de destaque a nível Mundial. Mais uma vez, a Madeira mostrará ao mundo a sua potência ornitológica e o seu compromisso com a preservação da natureza".



E acrescenta: "Este evento não foi apenas uma celebração do passado, mas também um grito à ação para o futuro. Foi uma oportunidade para refletirmos sobre o presente e nos motivarmos para alcançar o suposto inalcansável, juntos. Sabemos que, quando nos unimos, somos mais fortes. Reconhecemos que é muito mais produtivo e eficiente apoiar-nos mutuamente do que desperdiçar energia criticando e apontando defeitos. Juntos, podemos superar qualquer desafio e alcançar os nossos objetivos comuns."

E conclui referindo que a "nossa comunidade é mais do que um grupo de apaixonados pela ornitologia. Somos uma família unida pelo amor à natureza e pelo desejo de preservar e promover o mundo das aves. Juntos, somos imparáveis. Os Ornitólogos tem muito mais que os Una do que os Separe!".