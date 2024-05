Chocolate com hidromel celebra 25 anos da Laurissilva como PatrImónio Mundial da UNESCO

A Praça do Povo acolheu a apresentação de um novo produto, criado por forma a celebrar os 25 anos da Floresta Laurissilva como Património Mundial Natural da UNESCO. Trata-se de um chocolate que nasceu de uma parceria entre a Uau Cacau e o produtor de mel Carlos Pestana.

Este bombom é todo ele feito a nível regional com a particularidade de ter como um dos ingredientes o hidromel, um subproduto da Laurissilva.

Segundo explicou o Tony Fernandes, sócio-gerente e mestre chocolateiro da Uau Cacau, todo o processo para a criação deste chocolate foi um verdadeiro desafio onde o objectivo passou “por usar matérias-primas de qualidade e juntar o nosso chocolate”.

Já para Carlos Pestana, produtor que produz cerca de meia tonelada de mel por ano, explicou que o seu objetivo passou sempre por associar o hidromel (subproduto do mel) a um chocolate de qualidade.

Desde há muito tempo que tinha este sonho, mas combinar o hidromel com o chocolate requer um chocolateiro muito profissional para tentar equilibrar estes dois produtos de extrema qualidade Carlos Pestana

A apresentação deste produto teve lugar no Pavilhão do Artesanato da Madeira e da Floresta, na Praça do Povo, que nas últimas semanas recebeu inúmeras pessoas que puderam conhecer o melhor do artesanato regional.