Avião militar volta a transportar equipa de investigadores da PJ à Madeira

Um avião militar ‘Hércules C-130’, da Força Aérea Portuguesa, aterrou a meio da manhã desta segunda-feira no Aeroporto Internacional da Madeira, transportando cerca de meia centena de inspectores da Polícia Judiciária (PJ) que se desloca à Madeira para, segundo apurou o DIÁRIO, efectuar diligências no âmbito de um processo judicial que decorre sob a tutela do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP).

Os passageiros que procederam ao desembarque foram directamente encaminhados para um autocarro, fretado para o efeito, que se deslocou até à pista para facilitar toda a logística. Entretanto, o avião militar já descolou da pista do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Para já desconhecem-se mais pormenores relativamente ao âmbito desta operação judicial, assim como se envolverá buscas domiciliárias e não domiciliárias a instituições públicas ou a empresas na Região Autónoma da Madeira.

Contudo, a movimentação é em tudo idêntica à ocorrida a 24 de Janeiro último quando decorreu uma mega-operação da PJ sob a tutela do DCIAP, para investigar o caso de alegada corrupção na Madeira e que viria a constituir três arguidos, e na qual o avião militar foi empenhado a pedido da PJ para facilutar a montagem do dispositivo humano e logístico.

Nessa operação que decorreu em todo o país, participaram 2 Juízes de Instrução Criminal, 6 Magistrados do Ministério Público do DCIAP e 6 elementos do Núcleo de Assessoria Técnica (NAT) da Procuradoria Geral da Republica, bem como 270 investigadores criminais e peritos da PJ, que desenvolveram 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias.