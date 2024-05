Bernardo Gomes e Burokov no 'onze' inicial do Marítimo

Já é conhecido o 'onze' inicial do Marítimo para enfrentar o Penafiel, no jogo da 32.ª jornada da II liga, agendado para as 11 horas deste domingo. Há duas novidades: saem Bruno Xadas e Platiny, para a entrada de Bernardo Gomes e Borukov.

Onze do Marítimo:

Samu Silva, Tomás Domingos, Rodrigo Borges, Jr. Almeida, China (c), René Santos, Guirassy, Euller, Bernardo Gomes, Lucas e Burokov.

Onze do Penafiel:

Manuel Baldé, João Silva, Ruben, João Miguel (c), Maga, Reko, Batista, Filipe Cardoso, Hugo Firmino, Gabriel Barbosa e Robinho.