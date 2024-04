Bruno Xadas é a única novidade no onze do Marítimo para o jogo com o Feirense

O Marítimo entra em campo pelas 14 horas para medir forças com o Feirense em jogo que marca a 31.ª jornada da Liga Sabseg (II Liga).

Ainda na luta pela tão desejada subida ao escalão maior do futebol português, os verde-rubros entram em campo no quarto lugar da classificação com 54 pontos, enquanto a equipa de Santa Maria da Feira é 16.ª classificado, com 27 pontos, e luta pela manutenção na II Liga.

Para este encontro o técnico Fábio Pereira fez sair o búlgaro Borukov, que foi titular no último jogo, fazendo entrar Bruno Xadas.

O onze do Maritimo é o seguinte: Samu Silva, Tomás Domingos, Rodrigo Borges, Júnior Almeida, Fábio China, Guirassy, Réne Santos, Bruno Zadas, Lucas Silva e Platiny.

Quanto ao Feirense comandado por Lito Vidigal apresenta a seguinte equipa: Diogo Calai, Sérgio Conceição, Guilherme, Tony, Bruno, Washington, Jorge Pereira, Henrique Jocu, Shodipo, Antoine e Banjaqui.