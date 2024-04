Bilhetes à venda a partir dos 2 euros para o Marítimo-Feirense

Estão já disponíveis os bilhetes nas lojas oficiais do Marítimo (no Estádio do clube e ao Almirante Reis) para o jogo com o Feirense. Os sócios do Marítimo podem adquirir os bilhetes a partir dos 2 euros (sócio criança e sócios jovem), e ainda para as bancadas Topo, com as restantes bancadas a custarem 4 euros (lateral) e 6 euros (central). Já para o público em geral, os bilhetes vão dos 5 euros para as bancadas Topo, passando pelos 10 euros para a Lateral, aos 15 euros para a Central. Como habitualmente, os sócios verde-rubros com lugar anual têm ingresso gratuito no estádio.

O Marítimo defronta, neste sábado, o Feirense em jogo da 31ª jornada da II Liga, pelas 14 horas, no que será o penúltimo jogo da formação maritimista na sua casa na presemte época desportiva.