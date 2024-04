Nacional com duas mexidas no onze para o jogo no Restelo

O Nacional procura esta tarde reforçar o segundo lugar na Liga Sabseg (II Liga), e continuar a apenas um ponto do líder Santa Clara.

Pelas 15h30 os alvinegros entra em campo no Estádio do Restelo para medirem forças com o Belenenses, em jogo referente à 31.ª jornada da II Liga, e onde apenas a vitória interessa para manter bem vivo a tão desejada subida ao escalão principal do futebol português, a I Liga.

Para este encontro o técnico Tiago Margarido fez duas alterações no onze inicial, em relação ao último jogo diante do Benfica B.

Assim sendo na baliza, Lucas França está de regresso, por troca com Rui Encarnação, enquanto no meio campo Witi fica no banco dando entrada a Rúben Macedo.

Eis o ‘onze’ inicial dos alvinegros: Lucas França, João Aurélio, Paulo Vítor, Ulisses, José Gomes, Danilovic, Luís Esteves, Ruben Macedo, Carlos Daniel, Gustavo Silva e Chuchu Ramirez.

Já o Belenenses que entra em campo ‘desesperado’ por pontos para fugir aos lugares da despromoção irão fazer alinhar a seguinte equipa: David Grilo, Tiago Manso, Rui Correia, Llori, Tiago, Danny, Hélio Cruz, Moha Keita, Felipe Dini, Rúben Pina e Zequinha.