Fabiola Gomes termina a carreira no voleibol

A atleta madeirense Fabiola Gomes terminou a sua carreira como atleta de voleibol ontem, realizando o seu último jogo representando as cores do Leixões SC frente ao Castêlo da Maia GC, para a Taça da Federação.

"A Associação de Voleibol da Madeira agradeceu a Fabiola Gomes pela sua dedicação e empenho na elevação do Voleibol no panorama regional, nacional e internacional e felicita pela sua exemplar carreira, que tem inspirado as novas gerações do voleibol madeirense, em particular", refere nota enviada.

Fabiola Gomes já tinha prescindido de representar as cores da Seleção Nacional de Voleibol, em Março de 2022. A madeirense conta com cerca de 90 internacionalizações ao longo de 17 anos na Seleção Nacional, onde se destacam a medalha de ouro pela conquista dos Jogos da Lusofonia por duas vezes, em 2006 e em 2009, assim como esteve presente no apuramento inédito da seleção portuguesa feminina para a Fase Final do Campeonato da Europa de 2019.