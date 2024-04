Bernardo Sousa integra equipa Toyota no Campeonato de Portugal de Velocidade

O piloto madeirense Bernardo Sousa vai competir, esta temporada, no Campeonato de Portugal de Velocidade 2024, onde fará equipa com Carlos Vieira, aos comandos de um Toyota GR Supra GT4 EVO, da equipa Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal.

Bernardo Sousa e Carlos Vieira, curiosamente dois ex-campeões de Portugal de ralis (em 2010 e 2017, respectivamente), vão partilhar um Toyota GR Supra GT4 EVO, construído em Colónia (Alemanha) nas instalações da Toyota Gazoo Racing, e assistidos pela Sport & You no Campeonato de Portugal de Velocidade, que tem início a 25 e 26 de Maio, em Jerez de la Frontera, com a primeira das quatro jornadas duplas. A dupla vai ainda competir na Iberian Supercars, cujo calendário apresenta três jornadas coincidentes, a que se junta uma quarta em Valência.