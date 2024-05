Urge “travar” o aumento de veículos TVDE na Madeira, defende Albuquerque

“É fundamental travar esta subida dos TVDE aqui na Madeira que não só vem por em causa o serviço de táxi como vem por em causa uma carga de postos de trabalho”, defende o presidente do Governo Regional em gestão.

Reacção a propósito da reunião, ontem, da TaxisRAM, a maior associação de táxis da Madeira, no Parlamento, em Lisboa, onde defendeu a criação de contingentes nacionais que limitem o número de viaturas descaracterizadas para o transporte de passageiros (TVDE) consoante as necessidades de cada região.

Para Miguel Albuquerque “o mínimo possível” é o contingente desejável para a Região de TVDE.

O presidente recandidato insiste que “os TVDE não tem qualquer qualidade, não tem garantias de segurança e é péssimo para a Madeira”.

Face ao chumbo do Tribunal Constitucional em relação ao Diploma que limitada a 40 veículos o continente na Região desafia os partidos políticos, a começar pelo PSD, a avançarem na Assembleia Legislativa da Madeira com “iniciativa legislativa no sentido de acabar com esta bandalhice aqui”. Reclama com urgência a imposição de limite de viaturas TVDE.

“Urge impor limite, um contingente que tem de entrar em vigor muito rapidamente por que senão vai haver uma degradação dos serviços. É tudo um desastre”, declarou à chegada à Quinta Magnólia, onde assiste ao desfile promovido no âmbito do Madeira Flower Collection, evento a decorrer na Quinta Magnólia, organizado pela AJEM, inserido no programa da Festa da Flor.