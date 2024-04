Marítimo vence Feirense (3-2) e mantém esperanças de subida

O Marítimo ganhou 3-2 o Feirense, em jogo da 31.ª jornada da II Liga, disputado esta tarde no Estádio do Marítimo.

Henrique Jocú, aos 37 minutos, colocou os fogaceiros em vantagem, tendo na segunda parte, Olamide Shodipo dilatado a diferença para os visitantes. Mas, numa altura em que os 5.456 espectadores no 'Caldeirão' poderiam pensar que os três pontos já estavam praticamente entregues ao antepenúltimo classificado, o Marítimo conseguiu igualar a partida no espaço de dois mintuos - Preslav Borukov (68) e Rodrigo Borges (70) - deixando tudo em aberto para os últimos minutos do encontro.

Nos últimos instantes, o jogo tornou-se frenético e partido, e o golo da vitória maritimista surgiu já no período de descontos, aos 90+3, por Bernardo Gomes, o que levou ao delírio toda a equipa e os milhares de adeptos madeirenses.

Com este resultado, o Marítimo passou a somar 57 pontos, permanecendo assim na quarta posição, a dois pontos (à condição) do terceiro e segundo lugares, posições que garantem acesso ao play-off de subida à I Liga e à promoção directa, respectivamente.