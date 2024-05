Benfica visita Famalicão e tem de vencer para evitar título antecipado do Sporting

O Benfica visita hoje o Famalicão, na 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e sabe que tem obrigatoriamente de vencer para impedir que o Sporting conquiste já o título.

Com o triunfo dos 'leões' no sábado frente ao Portimonense (3-0), os 'encarnados' entram em campo com oito pontos de atraso e sabem que apenas um triunfo permite alimentar a esperança de continuarem na luta pelo título, pois caso empatem ou sejam derrotados o Sporting pode festejar a conquista do campeonato.

A equipa orientada por Roger Schmidt vai ter pela frente um Famalicão que não vence há quatro jogos, mas que já tem a manutenção assegurada, em partida agendada para as 20:30.

Antes, pelas 18:00, o Sporting de Braga, que está na luta pelo terceiro lugar, recebe o Casa Pia, equipa que também já sabe que não vai descer.

Depois do triunfo do FC Porto na visita a Chaves, os bracarenses, com 62 pontos, vão tentar vencer para continuarem a um ponto dos 'dragões' (66) e para aumentarem a vantagem para o Vitória de Guimarães, que é quinto, a dois pontos, e que já perdeu nesta jornada.

No dia de hoje defrontam-se ainda o tranquilo Arouca e o 'aflito' Estrela da Amadora, bem como o Farense e o Estoril Praia, duas equipas que procuram confirmar a manutenção.

Programa e resultados da 32.ª jornada da I Liga de futebol:

- Sexta-feira, 03 mai:

Moreirense - Vizela, 1-0

- Sábado, 04 mai:

Rio Ave - Vitória de Guimarães, 2-1

Boavista - Gil Vicente, 1-1

Sporting -- Portimonense, 3-0

Desportivo de Chaves - FC Porto, 0-3

- Domingo, 05 mai:

Farense - Estoril Praia, 15:30

Arouca - Estrela da Amadora, 18:00

Sporting de Braga - Casa Pia, 18:00

Famalicão - Benfica, 20:30