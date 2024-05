Sporting vence Portimonense e está a dois pontos do título

O Sporting venceu hoje o Portimonense por 3-0, na 32.ª jornada da I Liga de futebol, e está a dois pontos do título, que pode conquistar já no domingo, se o Benfica não vencer o Famalicão.

No Estádio José Alvalade, o avançado Paulinho inaugurou o marcador aos 13 minutos, com os 'leões' a ampliarem a vantagem na segunda parte, com golos de Francisco Trincão, aos 70, e do sueco Gyökeres, aos 90+2, que é o melhor marcador da prova, com 27 tentos.

Com este triunfo, o Sporting lidera com 84, mais oito do que o Benfica, e aguarda pela partida dos 'encarnados' para saber se pode festejar o 20.º título de campeão nacional.

Já o Portimonense, que não vence há quatro jogos e somou a segunda derrota consecutiva, continua em 16.º, posição de disputa do play-off de manutenção, com 28 pontos. Com a derrota dos algarvios, Famalicão, Rio Ave e Casa Pia asseguraram a manutenção.