Lesões graves originam duas baixas de peso no Marítimo

O Marítimo avançou hoje, através da publicação do habitual boletim clínico, que Preslav Borukov e Bernardo Gomes já não jogam mais esta época, sendo baixas de peso para a última jornada a disputar amanhã, diante do Académico de Viseu.



Os dois atletas contraíram lesões ao nivel do tendão, mais concretamente, na coxa direita no músculo-tendinosa adutor longo, no caso do médio madeirense, enquanto o ponta-de lança búlgaro contraiu no reto femoral da coxa esquerda.

O departamento clínico do clube adiantou que “são lesões graves ao nível do tendão e, provavelmente, terão que ser submetidos a cirurgia”, dando conta que o tempo estimado de paragem de Bernardo Gomes é de cinco meses, enquanto o de Borukov é de seis.



O Marítimo disputa, este Domingo, a última jornada da II Liga diante do Académico de Viseu, almejando ainda alcançar o terceiro lugar que dá acesso ao playoff de promoção e descida à I Liga, estando obrigado a vencer e esperar que o AVS empata ou perca na recepção ao Tondela.