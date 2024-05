Sporting recebe 'aflito' Portimonense com o título no horizonte

O Sporting, líder da I Liga portuguesa de futebol, procura impor-se hoje na receção ao 'aflito' Portimonense, o que lhe permitirá sagrar-se campeão já na 32.ª e antepenúltima jornada se o Benfica 'escorregar' em Famalicão, no domingo.

Os 'leões', que conquistaram o último dos 19 títulos em 2021, dispõem de cinco pontos de vantagem sobre o rival lisboeta, pelo que um triunfo sobre os algarvios, situados na 'zona vermelha' da classificação, no 16.º e antepenúltimo lugar, deixa a equipa treinada por Rúben Amorim muito perto de se sagrar campeã.

Para isso, o Sporting precisa que o Benfica, campeão em exercício e já com o segundo lugar assegurado - o último de acesso à Liga dos Campeões da próxima época -, não ganhe no estádio do Famalicão, tranquilo oitavo colocado.

O FC Porto ainda tem o terceiro lugar ameaçado, mas pode consolidá-lo se ganhar no terreno do Desportivo de Chaves (que precisa de pontos para escapar ao 17.º e penúltimo posto), distanciando-se do Sporting de Braga, quarto, com menos um ponto, que recebe no domingo o Casa Pia (nono).

Instalado na quinta posição, a dois pontos do rival minhoto, o Vitória de Guimarães joga no estádio do Rio Ave, 12.º da tabela, ainda envolvido na corrida pela manutenção, tal como Boavista (14.º) e Gil Vicente (13.º), que protagonizarão no reduto dos 'axadrezados' um confronto decisivo nessa luta.

Na sexta-feira, na abertura da jornada, o Vizela perdeu 1-0 na visita ao Moreirense e viu confirmada a descida de divisão, uma vez que já não escapa da zona de despromoção direta.

Programa da 32.ª jornada:

- Sexta-feira, 03 mai:

Moreirense - Vizela, 1-0

- Sábado, 04 mai:

Rio Ave - Vitória de Guimarães, 15:30

Boavista - Gil Vicente, 15:30

Sporting -- Portimonense, 18:00

Desportivo de Chaves - FC Porto, 20:30

- Domingo, 05 mai:

Farense - Estoril Praia, 15:30

Arouca - Estrela da Amadora, 18:00

Sporting de Braga - Casa Pia, 18:00

Famalicão - Benfica, 20:30