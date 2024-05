Madeira SAD perde com o Benfica e vê conquista do título mais longe

O Madeira Andebol SAD perdeu esta tarde diante do Benfica por 30-32, em jogo a contar para a sétima jornada da fase final do Campeonato Nacional da I Divisão em andebol feminino e ficou agora mais longe de poder voltar a conquistar do título de campeão, com as encarnadas a serem agora as grandes favoritas a revalidar o título de campeã.

No Pavilhão do Funchal, com casa cheia, as insulares até foram para o intervalo a vencer por 18-16, mas na segunda parte as encarnadas foram mais eficazes conseguindo protagonizar a reviravolta para depois gerir a vantagem até ao final do encontro.

Com três jornadas ainda por disputar até final do campeonato, a equipa orientada por António Florido precisa de vencer todos os jogos, bem como ver o seu adversário de hoje sair derrotado em outros encontros que tem pela frente.

De referir que o Madeira Andebol SAD lidera a classificação com 44 pontos em sete jogos realizados, enquanto o Benfica está no segundo lugar com 40 pontos, mas com menos dois jogos.