Benfica vence Braga e adia possível conquista do título pelo Sporting

O Benfica venceu hoje o Sporting de Braga por 3-1, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, adiando pelo menos por mais uma semana a eventual conquista do título de campeão pelo Sporting.

No Estádio da Luz, os bracarenses até se adiantaram no marcador, por Ricardo Horta, aos 28 minutos, mas Marcos Leonardo, aos 71 e 90+5, e David Neres, aos 85, deram o triunfo aos 'encarnados', que, assim, garantiram desde já, pelo menos, o segundo posto do campeonato, quando ficam a faltar três rondas para o final.

As 'águias' seguem com 76 pontos, menos quatro do que os 'leões' (80), que no domingo visitam o FC Porto, terceiro, enquanto os 'arsenalistas', que terminaram reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Victor Gómez (89 minutos), mantêm-se na quarta posição, com os mesmos 62 pontos que os 'dragões'.