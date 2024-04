Benfica tenta manter pressão no Sporting na recepção ao Sporting de Braga

O Benfica procura hoje manter alguma pressão no Sporting na luta pelo título nacional, na receção ao Sporting de Braga, que está na luta pelo terceiro lugar da I Liga de futebol, na 31.ª jornada.

Um triunfo no Estádio da Luz, numa partida agendada para as 18:00, deixa os 'encarnados', segundos classificados, provisoriamente a quatro pontos do líder Sporting, que, nesta ronda, no domingo, tem uma difícil deslocação ao campo do FC Porto, que está já matematicamente fora da luta pelo título.

Uma vitória do Benfica e um possível deslize do Sporting no Dragão deixaria a I Liga ao 'rubro' nas últimas três jornadas, embora os 'leões' pareçam ter caminho aberto para chegar ao título nacional.

Por seu lado, em igualdade pontual com o FC Porto, o Sporting de Braga necessita de um bom resultado na Luz para continuar a lutar pelo terceiro lugar e também para impedir uma possível aproximação do Vitória de Guimarães, quinto posicionado a cinco pontos.

Também hoje, às 20:30, os vimaranenses, que não vencem há dois jogos seguidos, recebem o Boavista, que viaja até ao Minho no 13.º lugar, apenas dois pontos acima da zona perigosa.

Na sexta-feira, no arranque da ronda, Gil Vicente e Arouca empataram 2-2, num jogo marcado pelos golos dos gilistas já em tempo de descontos.

Programa da 31.ª jornada:

- Sexta-feira, 26 abr:

Gil Vicente -- Arouca, 2-2

- Sábado, 27 abr:

Casa Pia - Desportivo de Chaves, 15:30

Vizela - Rio Ave, 15:30

Benfica - Sporting de Braga, 18:00

Vitória de Guimarães -- Boavista, 20:30

- Domingo, 28 abr:

Portimonense -- Moreirense, 15:30

Estoril Praia -- Famalicão, 18:00

FC Porto -- Sporting, 20:30

- Segunda-feira, 29 abr:

Estrela da Amadora -- Farense, 20:15