Madeira Flower Collection com “mais uma edição de sucesso”

O presidente da Associação de Jovens Empresários Madeirenses, Nuno Agostinho, tem “boas expectativas” para a edição deste ano do Madeira Flower Collection (MFC), que se iniciou hoje e termina amanhã, na Quinta Magnólia, com um total de 18 criadores/marcas.

Todos os anos, as condições meteorológicas são uma preocupação pelo facto do evento decorrer ao ar livre. Até ao momento, “o tempo está a jogar a favor” da organização e, por isso, acredita que “estão reunidas todas as condições” para que esta seja “mais uma edição de sucesso”.

Tal como o DIÁRIO já havia noticiado, esta 6.ª edição o MFC conta com um novo criador - David Santiago - sendo esta uma forma de divulgar e “apostar em novos talentos”. Em cada um dos dias desfilam “nove criadores/marcas” madeirenses. De acordo com Nuno Agostinho, mais de metade lançou-se neste evento.

Hoje apresentam os seus coordenados os criadores/marcas madeirenses David Santiago, Bernardo Sousa, Francisca Inácio, Lúcia Sousa, Cristina Batista, Umbrella, Walli, Sandra Vieira e D/Backyard. Já amanhã, último dia do evento, a passerelle será estendida a Malonas, Maria Clara, Márcia Gomes, Sara Gomes, Valentina, Monteiro, Tiago Gonçalves, Henrique Teixeira e Void.

Cada um dá a conhecer três propostas inspiradas na flor, perfazendo um total de 54 coordenados.

Nesta edição, o MFC contará igualmente com “novos manequins”, três dos quais “não agenciados”.

O espaço do desfile tem sido o mesmo ao longo dos últimos quatro anos, mas desta vez o layout “é completamente diferente” e, nesse sentido, acredita que “as pessoas irão ficar surpreendidas”.

O MFC está inserido na Festa da Flor. A Secretaria Regional de Turismo e Cultura apoia o evento desde a primeira edição, em 2019. O acesso é livre, havendo cerca de 200/250 cadeiras disponíveis para o público.