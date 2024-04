Sporting procura dar mais um passo rumo ao título na visita ao FC Porto

O Sporting procura dar hoje mais um passo rumo ao título de campeão da I Liga de futebol, na visita ao FC Porto, da 31.ª jornada, um dia depois de André Villas-Boas ser eleito novo presidente dos 'dragões'.

Os 'leões' lideram o campeonato com 80 pontos, mais quatro do que o Benfica, que no sábado venceu o Sporting de Braga (3-1), e estão a dois triunfos de conquistar o campeonato, que já não pode ser alcançado nesta ronda devido à vitória dos 'encarnados'.

O Sporting igualou a melhor série da época na I Liga, com oito triunfos seguidos, e vai tentar no Estádio do Dragão o nono, de modo a repor a vantagem de sete pontos na liderança, perante um adversário que está fora das contas do título e luta com Sporting de Braga e Vitória de Guimarães pelo terceiro lugar.

Os 'dragões', com 62 pontos, estão a longínquos 18 do Sporting, com os mesmos pontos do Sporting de Braga e mais dois do que o Vitória de Guimarães, equipas que já jogaram nesta jornada.

A atualidade do FC Porto está a ser marcada pelas eleições de sábado, com André Villas-Boas a derrotar de forma esmagadora, com mais de 80% dos votos, Jorge Nuno Pinto da Costa, que deixa o cargo de presidente ao fim de 42 anos.

O jogo entre o FC Porto e o Sporting está agendado para as 20:30, no Estádio do Dragão, e vai ser dirigido por Nuno Almeida, da associação do Algarve.

Também hoje, o 'aflito' Portimonense recebe o tranquilo Moreirense, enquanto o Estoril Praia, que quer evitar cair nos últimos lugares, é anfitrião do Famalicão, que está a meio da tabela.

Programa e resultados da 31.ª jornada da I Liga:

- Sexta-feira, 26 abr:

Gil Vicente -- Arouca, 2-2

- Sábado, 27 abr:

Casa Pia - Desportivo de Chaves, 3-1

Vizela - Rio Ave, 1-1

Benfica - Sporting de Braga, 3-1

Vitória de Guimarães -- Boavista, 1-0

- Domingo, 28 abr:

Portimonense -- Moreirense, 15:30

Estoril Praia -- Famalicão, 18:00

FC Porto -- Sporting, 20:30

- Segunda-feira, 29 abr:

Estrela da Amadora -- Farense, 20:15