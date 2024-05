IVBAM com mais dois espaços de dinamização e promoção na Festa da Flor

O conselho directivo do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) Tiago Freitas, Gonçalo Caldeira e Marisa Santos, visitaram, na manhã deste sábado, os vários espaços tutelados por este Instituto, integrados na Festa da Flor 2024.

Este ano para além da valorização do Bordado da Madeira aplicado à moda e ao design de moda, o IVBAM dispõe ao público em geral, mais dois espaços de dinamização e promoção do Artesanato Regional, no Pavilhão do Artesanato e da Floresta Laurissilva - este ano a comemorar 25 anos - e na Loja do Artesanato, localizada na Rua dos Ferreiros.

'Loja do Artesanato da Madeira' com entrada pela Rua dos Ferreiros, das 10h às 16h30, de segunda a sexta e das 10h às 14h, aos sábados.

Pavilhão do 'Bordado da Madeira', na Placa Central da Avenida Arriaga, em frente à Sé do Funchal, das 10h às 19h, de segunda a domingo.

'Pavilhão do Artesanato Madeira e da Floresta Laurissilva', Praça do Povo, das 10h às 19h, de segunda a domingo. Neste fim-de-semana vão decorrer as seguintes actividades:

Demonstrações ao vivo:

Sábado | 3 de maio | 14h João Virgílio Henriques - Fabrico de Instrumentos de Corda

Domingo | 4 de maio | 10h Dália Pires Gouveia | Marca Bica Larica - Obra de Vimes

Domingo | 4 de maio | 11h Dino Hugo Bettencourt Gouveia- Marcenaria /Fabrico de Utensílios e Outros Objetos em Madeira

Domingo | 4 de maio | 15h Luís de Jesus - Fabrico de Utensílios e Outros Objetos em Madeira