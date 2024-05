Fogo em camião foi extinto e a via rápida reaberta

O incêndio que deflagrou esta manhã num camião-cisterna na via rápida, no Caniço, sentido Santa Cruz-Funchal, e que levou ao encerramento da via rápida já está extinto.

Segundo foi possível apurar, as chamas surgiram na zona do motor do pesado e foram extintas por oito bombeiros de Santa Cruz.

Não houve feridos a registar, sendo que neste momento o trânsito já começou a circular normalmente.