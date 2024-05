Há 17 anos, a Festa da Flor destronou o Fim-do-Ano em ocupação hoteleira

Há 17 anos deu-se a ‘consagração’ da Festa da Flor como um dos grandes cartazes turísticos da Região. Com 95% de ocupação hoteleira, esta festa destronava o Fim-do-ano na procura por parte de turistas.

Em 2007, o Governo Regional investiu 255 mil euros no cartaz, se bem que com muito menos actividades do que aquelas que são dinamizadas este ano, por exemplo.

Numa reportagem publicada pelo DIÁRIO, uma das floristas do Mercado dos Lavradores assumia que tinha sido um bom ano para a venda de flores, principalmente de estrelícias, próteas e orquídeas. A maioria dos compradores era proveniente de Portugal continental e de Espanha.

No entanto, apesar das boas indicações por parte dos turistas, foram ainda deixados vários reparos, tendo em conta o desenvolvimento da ilha. Os visitantes antecipavam que tal pudesse fazer com que grande parte da beleza natural da Madeira ficasse comprometida.

