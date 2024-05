Milhares de crianças erguem hoje ‘Muro de Esperança’ no Funchal

As crianças são as protagonistas desta manhã de sábado, na Praça do Município, do Funchal, onde vão participar na tradicional construção do ‘Muro da Esperança’, um dos momentos mais acarinhados e participados da Festa da Flor da Madeira.

Pelas 10 horas, acontece o cortejo infantil pela Avenida Arriaga, Avenida Zarco (norte), Rua Câmara Pestana e Praça do Município, seguindo-se depois, pelas 11 horas, a construção simbólica do Muro da Esperança, um muraç de flores que serão colocadas pelas mãos de centenas de meninos e meninas, num sinal de esperança e de crença por um mundo melhor.

Depositadas as flores, será tempo de miúdos e graúdos ficarem de olhos postos no céu com a também habitual largada de pombos brancos, outro momento simbólico que representa o desejo pela paz nos tempos que se vive.

A terminar uma manhã cheia de cores e animação, haverá também espaço para um espectáculo infantil, que promete contagiar todos os presentes.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h15 - Último dia do X Seminário da Educação de Câmara de Lobos, este ano dedicado ao tema ‘Educação: Ideias e Práticas – Uma Luz para o futuro!', no Museu de Imprensa – Madeira

- 9h30 às 17h30 - Torneio Aniversário do Clube Naval do Funchal, no Complexo Desportivo do C.N.F na Nazaré;

- 10h00 - PSD Madeira realiza Iniciativa Política, junto ao novo campo de futebol de formação do Ribeiro Real - Câmara de Lobos

- 10h37 - XVI Rali Município de São Vicente 2024;

10h37 - PEC2 (Vila)

10h58 - PEC 3 (Rosário)

11h41 - PEC4 (Boaventura)

13h27 - PEC 5 (Arco de São Jorge)

14h46 - PEC 6 (Rosário 1)

15h24 - PEC 7 (Foro 1)

15h46 - PEC 8 (Pé da Corrida 1)

16h19 - PEC 9 (Rosário 2)

16h57 - PEC 10 (Foro 2)

17h19 - PEC 11 (Pé da Corrida 2)

18h30 - Pódio (Câmara Municipal de São Vicente)

- 10h45 - PS- Madeira apresenta o Programa Eleitoral para as eleições legislativas regionais, no Hotel Vila Galé - Santa Cruz

- 11h00 - Projecto 'Mimar com Histórias', desta vez dedicado ao Dia da Mãe, na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos

- 12h00 - JPP promove acção Política, junto à Marina do Lugar de Baixo (estacionamento antes da entrada do túnel)

- 12h00 - ‘Ciclo de concertos na Sé’ da Orquestra de Bandolins e Guitarras, na Sé Catedral

- 15h00 - CDS realiza almoço Convívio, com a presença de José Manuel Rodrigues, no Bar do Campo de Futebol do Paúl do Mar - Paúl do Mar

- 15h30 - PAN Madeira dinamiza com a colaboração da Associação VegMadeira, uma palestra sobre alimentação vegan, no Centro de Juventude do Funchal

- 16h00 às 19h30 - Santa Cruz em Flor

16h00 - Animação de Rua "O Velhão de Ouro - Teatro Bolo do Caco, no Centro Histórico de Santa Cruz

19h30 - Animação de Rua Grupo Folcclore da Casa do Povo de Santa Cruz, no Centro Histórico de Santa Cruz

- 17h00 - CDU realiza Iniciativa política regional, no Alto do Curral Velho, na freguesia de Santo António

- 17h00 - 1ª edição do Calheta Soundsgood, no Paul do Mar

- 17h00 - Madeira SAD - Benfica, para a I Divisão Nacional de Andebol Feminino, no Pavilhão do Funchal

- 18h00 - Concerto Festa da Flor realizado pela Orquestra Clássica da Madeira, no uditório do Centro de Congressos do Casino da Madeira

- 19h30 - Festival Infantil 'Vozes em Flor', no auditório do Centro Cívico do Porto da Cruz;

- 21h00 - III Encontro de Bandolins P.E Martins Júnior, no Auditório do Fórum Machico;

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial da Espondilite Anquilosante

- Este é o centésimo vigésimo quinto dia do ano. Faltam 241 dias para o termo de 2024.

EFEMÉRIDES:

1493 - O Novo Mundo é dividido entre Portugal e a Espanha, através da bula Inter Coetera, do Papa Alexandre VI.

1561 - Um incêndio destrói a Catedral de S. Paulo, em Londres.

1675 - É criado o Observatório Real de Greenwich.

1904 - Os EUA assumem o controlo do Canal do Panamá.

1938 - Apresentação da reforma do ensino na Assembleia Nacional. Defende "o ideal prático e cristão de ensinar bem a ler, escrever e contar", sem o "estéril enciclopedismo, fatal para a saúde moral da criança".

1949 - A equipa de futebol de Torino, vencedora dos últimos quatro campeonatos de Itália e com vários jogadores na seleção, desaparece quando o avião em que segue embate na basílica de Superga, nos arredores de Turim. Morrem todos os 18 jogadores que se tinham deslocado a Lisboa para um particular com o Benfica.

1961 - Astérix, o irredutível guerreiro gaulês, aparece pela primeira vez em Portugal nas páginas da revista Foguetão. Além da Foguetão, as histórias foram ainda publicadas nas páginas do Cavaleiro Andante, do Zorro e do Tintin. A primeira história de Astérix foi publicada depois em álbum em Portugal em 1967: "Astérix, o Gaulês".

1972 - Guerra do Vietname. Os EUA e os representantes de Hanoi suspendem as negociações de Paris.

1974 - O Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses - MRPP organiza a primeira manifestação de boicote ao embarque de soldados para os territórios africanos sob administração portuguesa.

1987 - É formalizada, em Lisboa, a Coligação Democrática Eleitoral (CDU), constituída pelo PCP, Os Verdes e independentes.

1992 - Terminam os motins raciais de Los Angeles, iniciados a 29 de abril, depois da absolvição dos polícias acusados da agressão ao motorista negro Rodney King. Em seis dias, somaram-se 53 mortos, mais de 7000 detenções e cerca de mil milhões de dólares de prejuízos, na baixa de Los Angeles.

1993 - Os jornalistas portugueses aprovam o Código Deontológico.

1994 - O líder da OLP Yasser Arafat e o primeiro-ministro israelita Yitzhak Rabin assinam, no Cairo, Egito, o acordo de autonomia palestiniana e o fim à ocupação israelita na faixa de Gaza e em Jericó.

1996 - Toma posse o presidente do Governo de Espanha, José Maria Aznar.

1998 - Theodore Kaczynski, também conhecido por "Unabomber", é condenado a prisão perpétua, nos EUA, na sequência de uma série de atentados à bomba.

2000 - O vírus informático "I love you" paralisa sistemas de comunicações em todo o mundo através do correio electrónico.

2005 - É autorizada a primeira vacina para o melanoma e o cancro de rins, HybriCell, desenvolvida pelo cientista brasileiro José Alexandre Barbuto.

2006 - O franco-marroquino Zacarias Moussaoui é condenado a prisão perpétua por cumplicidade nos atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos.

2007 - O futebolista português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, é considerado o melhor jogador do campeonato inglês pela Associação de Jornalistas de Futebol inglesa.

2008 - Dois emissários tibetanos do Dalai Lama encontram-se com responsáveis chineses, em Shezhen, para tentar acabar com a crise no Tibete, nos primeiros contactos oficiais entre os tibetanos exilados e o governo chinês desde o início dos protestos violentos em março.

2009 - A ministra da Saúde, Ana Jorge, anuncia o primeiro caso de gripe A em Portugal: uma mulher de 30 anos recém-chegada do México.

2010 - Um quadro de Picasso, "Desnudo, hojas verdes y busto" (1932), bate o recorde mundial em leilão, é vendido por 106,4 milhões de dólares (81 milhões de euros) na Christie's de Nova Iorque, EUA.

2011 - O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia os termos do programa de assistência externa: um empréstimo de 78 mil milhões de euros amortizável até pelo menos 2026, que implica um extenso programa de reformas a concretizar até ao final de 2013.

2014 - O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, comunica ao país a saída do programa de assistência financeira sem recurso a qualquer programa cautelar.

2016 - O Tribunal da Relação de Lisboa confirma a condenação em primeira instância dos administradores do Banco Privado Português.

2018 - É anunciado que o Prémio Nobel da Literatura não vai ser atribuído este ano devido aos alegados abusos sexuais em que se encontram envolvidos membros da Academia Sueca responsáveis pela seleção do vencedor.

2020 - A Galp suspende a atividade na refinaria de Sines durante cerca de um mês, por impossibilidade de escoamento "dos produtos produzidos", na sequência da pandemia.

- O primeiro-ministro, António Costa, anuncia que a contribuição portuguesa pública e privada será de 10 milhões de euros, no âmbito da "Resposta global ao covid-19 - conferência de doadores", uma iniciativa promovida pela Comissão Europeia.

2021 - Morre, aos 72 anos, o artista plástico Julião Sarmento. Recebeu entre outas distinções a Oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada em 1994 e o prémio de Artes Plásticas da Associação Internacional de Críticos de Arte -- Secção Portuguesa, em 2012.

PENSAMENTO DO DIA: