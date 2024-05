Camião-cisterna em chamas fecha via rápida

Um camião-cisterna está em chamas na via rápida, no túnel da Abegoaria, no Caniço, no sentido Santa Cruz-Funchal.

Neste momento a via rápida está fechada e já há um forte congestionamento no trânsito.

No local estão oito elementos dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, a combater as chamas com duas viaturas de combate a incêndios.

Ao que foi possível apurar as chamas estão a consumir a zona do motor do pesado.