PSD não precisa de andarilhos nem bengalas como o PS

O presidente do PSD/M e candidato a presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, considera que a vinda à Madeira do líder nacional do PS, Pedro Nuno Santos, e da cabeça de lista às Europeias, Marta Temido, são reveladores que o PS/M precisa de bengalas ou andarilho.

“É normal no PS porque eles precisam sempre de andarilho e de bengalas para fazer campanha. Trazem sempre gente de Lisboa. É a tradição do PS. Não conseguem comer a sopa sozinhos. Precisam sempre de alguém para vir aqui ensinar”,

Questionado se tais argumentos são também razão para o líder nacional do PSD não vir à Madeira fazer campanha, respondeu: “Também é uma das razões”.

Já em relação à CNE admitir que, excepcionalmente, possa haver acções campanha para as eleições europeias no próximo fim-de-semana, véspera e dia das eleições Regionais na Madeira, desde que ocorram fora deste arquipélago e não condicionem "a formação da vontade" dos madeirenses, desvalorizou.

“As eleições Europeias estão fora da agenda política até ao próximo domingo. Portanto, independentemente do que a CNE achar ou não achar, ninguém vai fazer campanha para a Europeias”, disse.