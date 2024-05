Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Recorde de praias. Pela primeira vez a Madeira atinge as 60 águas balneares, 27 das quais qualificadas como ‘praias vigiadas’. Porto Moniz e Porto Santo são as únicas da Região com 6 meses de época balnear. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 4 e 5.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Quase um resgate por dia nas serras. 30% dos acidentes em Abril ocorreram em percursos pedestres do concelho de Machico.

“Faltou-nos tempo”. O acordo de incidência parlamentar em nenhum momento colocou em causa a nossa identidade”, sublinha a deputada do PAN, Mónica Freitas.

Na Justiça, Defesa não foi notificada e estranha ‘timing’ do DCIAP. Procuradores pedem agravamento das medidas de coacção dos três arguidos do processo de alegada corrupção na Madeira.

Por fim, Abaixo-assinado contra ‘Data Center’ em Água de Pena.

