Festa da Flor obriga a reforço de limpeza na cidade do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) preparou, para estes dias em que decorre a Festa da Flor, o reforço da limpeza urbana, como acontece todos os anos durante este evento que traz um maior número de pessoas ao centro da cidade.

Em comunicado enviado às redacções, a autarquia dá conta de que este reforço visa "garantir que todos os espaços dos festejos da flor estejam constantemente limpos". Isso mesmo revelou Nádio Coelho, vereadoura com o pelouro do ambiente e limpeza urbana, à margem da visita que efectuou à Avenida Arriaga, para se inteirar do ultimar os preparativos para as várias iniciativas associadas à Festa fa Flor.

Na ocasião, a autarca sublinhou está em curso o reforço do número de contentores pelos principais locais da baixa funchalense, de modo a minimizar a deposição indevida de resíduos pelo chão. Na Avenida Arriaga e no Largo da Restauração, por exemplo, foram colocados 28 contentores, dos quais 10 embalões, dois papelões, dois vidrões e 14 contentores para resíduos indiferenciados.

Já na Avenida do Mar e na Avenida Sá Carneiro serão colocados mais 80 contentores, nomeadamente 34 embalões, três papelões, três vidrões e 40 contentores para resíduos indiferenciados.

Nádia Coelho referiu, ainda, que após o cortejo da Festa da Flor haverá a habitual operação de limpeza, incluindo a varredura, desinfecção, recolha dos resíduos e recolha dos contentores, tendo a autarquia mobilizado cerca de 62 trabalhadores e 15 viaturas para o efeito.