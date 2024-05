Baixa do Funchal enche-se de miúdos, graúdos e muita cor

Os preparativos para o cortejo infantil que antecede a construção simbólica do Muro da Esperança, a ter lugar, ao final da manhã, na Praça do Município atrai as atenções dos muitos turistas que enchem a baixa do Funchal neste sábado solarengo.

A concentração das crianças em frente ao Jardim Municipal já atrai a curiosidade de locais e visitantes, que não perdem a oportunidade de registar, em fotografia e vídeo, o momento colorido.

O Cortejo Infantil vai percorrer a Avenida Arriaga, Avenida Zarco (norte), Rua Câmara Pestana e Praça do Município, onde, pelas 11 horas, haverá a simbólica construção do Muro da Esperança, largada de pombos, seguida de espectáculo infantil na Praça do Município.